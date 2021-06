Idoso vai de maca ao banco para provar que está vivo

Continua após publicidade

Um idoso de 80 anos precisou ir de maca a uma agência do Banco do Brasil para realizar a prova de vida exigida pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para manter seu benefício de aposentadoria, em Piripiri, a cerca de 160 km de Teresina, no Piauí, na última sexta-feira (4).

Sua família, que pediu para não identificá-lo, contou ao G1 que ele teve que realizar a prova de vida presencialmente porque, antes, um parente tentou fazer o procedimento, mas não foi autorizado. Eles foram informados de que o idoso teria que ir pessoalmente até o local para provar que estava vivo.

De acordo com os familiares do idoso, o banco chegou a disponibilizar uma ambulância para levar o homem, mas ele teve que ir de maca até a porta da agência quando chegou ao local.

“Fazer prova de vida de um idoso acamado durante uma pandemia? Não teria um funcionário capacitado para ir na casa do idoso neste caso específico?”, disseram os familiares.