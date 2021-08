Da Redação

Idoso tenta beijar criança na boca e acaba preso

Na última sexta-feira (6), um idoso, de 74 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) sob suspeita de cometer crime sexual contra uma criança, de 7 anos, em Senador Canedo, Goiás. O menino e a mãe dele, de 25 anos, denunciaram o homem à polícia, porém, ele nega que tenha cometido o crime.

Segundo as informações da PC, o acusado tem uma casa no mesmo terreno em que a mulher vive com os três filhos. No dia em que houve o crime, o suspeito teria chamado a vizinha pela janela do quarto das crianças para devolver algumas vasilhas.

Então, a mãe da vítima disse que não poderia atende-lo no momento, pois estava ocupada. O homem, então, pediu para que ela chamasse um de seus filhos para pegar os objetos.

De acordo com o relato da mãe à polícia, algum tempo depois, ela foi ao quarto do filho e se deparou com o idoso o beijando. A mulher afirma também que o vizinho saiu assustado.

A mulher também disse que tentou manter a calma, fechou a janela e perguntou para o seu filho o que havia ocorrido, mas, conforme acrescentou, ele ficou muito assustado e em silêncio. No entanto, depois, o menino contou à mãe que o idoso havia pedido para ele chegar mais perto da janela, pegado nos ombros do garoto e beijado em sua boca.



O suspeito alegou que já foi processado por estupro de vulnerável.