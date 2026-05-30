Idoso sofre queimaduras após celular explodir no bolso; vídeo mostra momento
O celular apresentava aquecimento excessivo após atingir carga completa
TNOnline TV
Um homem de 68 anos ficou ferido após o celular que carregava no bolso da calça explodir durante uma confraternização familiar em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na última segunda-feira (25) e foi registrado por câmeras de segurança da residência.
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De acordo com relatos da filha da vítima, Josi Bossi, o aparelho havia sido retirado do carregador poucos minutos antes do incidente. Segundo ela, o celular apresentava aquecimento excessivo após atingir carga completa.
Mesmo percebendo que o aparelho estava quente, o idoso guardou o celular no bolso e continuou participando do encontro. Instantes depois, ao se levantar, o dispositivo explodiu e começou a pegar fogo.
As imagens mostram fumaça saindo do bolso da vítima antes de ela retirar rapidamente o celular e arremessá-lo no chão para evitar danos maiores. Outro vídeo registra o aparelho completamente destruído após o incidente.
O homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região. Conforme avaliação médica, ele sofreu queimaduras de segundo grau, mas passa bem.
As queimaduras de segundo grau atingem camadas mais profundas da pele e costumam provocar dor intensa, vermelhidão, inchaço e formação de bolhas. Em alguns casos, é necessário acompanhamento médico para evitar complicações, como infecções e sequelas.
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