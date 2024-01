Idoso sofre acidente de paraglider no litoral de São Paulo

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Renata Okumura (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um idoso de 61 anos sofreu múltiplas fraturas devido a uma queda de paraglider na Avenida Governador Mário Covas Júnior na tarde de domingo, 7, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com a prefeitura da cidade, o quadro de saúde do paciente é estável.

continua após publicidade

Por volta das 17h, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itanhaém. Na manhã desta segunda-feira, 8, o município informou que o homem aguarda transferência de vaga via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), do governo estadual.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ainda não havia se manifestado sobre a ocorrência até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.