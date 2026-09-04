Idoso passa mal, cai em câmara de defumação de linguiça e morre em Santa Catarina

Arno José Schramm teria desmaiado antes de cair na estrutura, que deu início a um incêndio na residência na noite de quinta-feira (3)

O idoso Arno José Schramm, de 85 anos, morreu na noite de quinta-feira (3) após passar mal e cair dentro de uma câmara de defumação em sua residência no município de Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O acidente com o equipamento aceso provocou um incêndio no imóvel. A vítima, que era muito conhecida na comunidade local por produzir linguiça artesanal, teve sua identidade confirmada pela prefeitura.

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As equipes de resgate foram acionadas por volta das 20h20 para atender a ocorrência. Segundo os socorristas, o defumador continha labaredas acesas para o preparo dos alimentos no momento em que a vítima caiu no compartimento, dando início às chamas. Ao chegarem ao endereço, os bombeiros encontraram vizinhos tentando conter o fogo, que se concentrava em pequenos focos no telhado. A guarnição utilizou cerca de 200 litros de água para extinguir o incêndio e realizou o rescaldo da área.

Após o combate às chamas, o local foi devidamente isolado para o trabalho de perícia das polícias Civil e Científica, que devem apurar as circunstâncias do acidente. Em relato às autoridades, familiares informaram que o idoso vinha apresentando episódios de mal-estar e já havia desmaiado em outras ocasiões ao longo da semana. Informações sobre o velório e o sepultamento do morador não haviam sido divulgadas até o momento.





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