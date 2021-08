Da Redação

Idoso oferece galinhas como forma de pagamento por cirurgia

No começo do mês de julho, um fato inusitado ocorreu em uma unidade hospitalar na Bolívia. Um idoso de 80 anos precisava fazer uma cirurgia de emergência, porém, não tinha dinheiro para pagar o procedimento. Então o homem, que mora na zona rural de Tajira, ofereceu ao médico duas galinhas como forma de pagamento.

De acordo com o médico urologista Álvaro Ramallo, o paciente ficou triste e preocupado ao saber que seria preciso fazer uma cirurgia. “Ele ficou um pouco triste, logicamente por causa da cirurgia, que tem um custo. Eu disse a ele que íamos fazer de graça por meio da fundação. Aí ele mudou de semblante, saiu do meu escritório e voltou na hora com duas aves: um galo e uma galinha”, disse o profissional de saúde em uma entrevista à CNN.

O idoso, que não tem filhos, sentia minha dor quando ia urinar. A fundação que atenderá seu Pedro é em homenagem ao pai de Dr. Álvaro, Dr. José Ramallo Guillen, que também foi urologista e morreu há alguns anos.

“Lembro que lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Fiquei muito emocionado. Realmente chorei ao ver essa nobreza. Faz anos que não vejo algo assim… Me transportou ao passado e me fez lembrar de meu pai”, disse Álvaro.



Os animais já têm nomes, Clotilde e Ramón, e vão ficar com o médico.

“Minha esposa ficou animada, ela tirou uma foto e eles com certeza são da fundação agora. Serão como nossos animais de estimação“, finalizou o médico.

Com informações; Ric Mais e CNN.