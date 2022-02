Da Redação

Idoso morre atropelado por motorista sem CNH em Umuarama

Na tarde desta última terça-feira (1), um homem de 82 anos foi atropelado na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca em Umuarama.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. José Leandro Filho atravessava a avenida fora da faixa de pedestre quando foi atingido por um automóvel Ford Fiesta.

A vítima então foi socorrida pela equipe de paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves e encaminhado ao hospital Uopeccan, onde veio a óbito.

O condutor do veículo, de 25 anos, não tem carteira de motorista e também foi atendido, com cortes no lábio e nas mãos. O motorista passou mal após o acidente e foi encaminhado ao Pronto Atendimento. O veículo apresentava documentos irregulares e foi recolhido ao pátio do 25º Batalhão da Polícia Militar.

