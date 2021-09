Da Redação

Idoso morre após ser mordido por morcego enquanto dormia

Um idoso morreu após ter sido mordido por um morcego em Illinois, Estados Unidos. A vítima acabou contraindo raiva, que é uma doença transmitida pelo animal. Conforme o Departamento de Saúde Pública, esse é o primeiro caso de raiva humana desde 1954.

O departamento divulgou um comunicado, na última terça-feira (28), e alegou que o idoso tinha cerca de 80 anos. O homem foi infectado no mês passado.

Na época, o idoso relatou às autoridades que estava dormindo e, ao acordar, se deparou com um morcego em seu pescoço. O animal foi apreendido e, após testagem para verificar se ele estava contaminado, o resultado do exame deu positivo.



As autoridades afirmaram ainda que o idoso foi orientado a fazer acompanhamento médico, mas ele se recusou.

Com o passar do tempo, o homem começou a apresentar sintomas da doença, como dores no pescoço e na cabeça, dificuldade motora e problemas com a fala. Por conta disso, o idoso não resistiu. A confirmação do diagnóstico de raiva como a causa do óbito foi feita pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Uma vistoria foi realizada no imóvel da vítima e, no local, foi constatado a existência de inúmeros morcegos.

"A raiva tem a maior taxa de mortalidade dentre todas as doenças. Apesar disso, é possível salvar a vida de quem teve contato com um animal infectado pelo vírus, caso o tratamento imediato seja realizado", disse o diretor do departamento estadual de saúde, Ngozi Ezike.

Com informações; UOL.