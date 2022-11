Idoso morre ao ser atingido por muro durante temporal de granizo

Da Redação

Chuva de granizo em Piraúba

Um idoso, de 62 anos, morreu ao ser atingido por um muro que caiu durante um temporal com granizo em Piraúba (MG), na tarde desta terça-feira (8). A vítima era cadeirante e ficou sob os escombros do muro da residência, localizada no Bairro João Gonçalves da Neiva. Com informações do g1.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ubá, equipes foram encaminhadas até a Rua Franklin Bento Salgado após um chamado de que um muro de alvenaria havia caído sobre uma pessoa, e que ela permanecia sob os escombros.

Quando chegaram ao local, os militares perceberam que o muro de uma casa tinha caído sobre o idoso, que foi localizado rapidamente debaixo dos escombros. A vítima teve a morte confirmada por uma equipe médica ainda no local.

fonte: Corpo de Bombeiros A vítima teve a morte confirmada por uma equipe médica ainda no local

Os bombeiros acionaram as equipes da Polícia Militar (PM) e a perícia técnica da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros também trabalha para avaliar danos associados ao temporal em outros pontos da cidade.

