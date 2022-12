Idoso levado vivo para funerária tem morte confirmada pela polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

José Ribeiro da Silva morreu após passar cinco horas na cãmara fria

Um idoso, de 62 anos, dado como morto por engano, teve a morte confirmada pela Polícia Civil de Goiânia. José Ribeiro da Silva, chegou a ser levado para uma funerária após o hospital onde ele estava internado atestar o óbito. No entanto, o paciente ainda estava vivo.

continua após publicidade .

Segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Petterson Amin, a causa pode ter sido hipotermia. Segundo a família do homem, que estava com câncer, o Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, atestou o óbito do paciente, no entanto, ainda vivo, ele chegou a ser colocado em uma câmara fria e ficou por cerca de 5 horas dentro de um saco plástico.

- LEIA MAIS: Idoso é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa

continua após publicidade .

O médico que assinou o atestado de óbito foi afastado. A irmã de José, Aparecida Ribeiro da Silva, ela disse que foi avisada que irmão ainda estava vivo pelo funcionário de uma funerária em Rialma, cidade de origem do paciente, a cerca de 100 km do hospital onde ele estava internado.

A Polícia Civil solicitou exames para comprovar a causa morte do idoso, já que, inicialmente, ele pode ter morrido por hipotermia por conta do tempo que passou na câmara fria. José morreu na última quinta-feira (1º/12). O corpo dele foi enterrado em Rialma, no norte goiano. O delegado completou que, na próxima semana, a polícia vai ouvir o médico, a família e coletar os documentos necessários.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News