Idoso leva susto ao acordar com morcego mordendo seu pescoço

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Morcego invadiu cabana e atacou idoso

Um idoso de 84 anos, morador de Illinois, nos EUA, morreu após ser mordido por um morcego infectado pelo vírus da raiva. Segundo o Departamento de Saúde Pública de Illinois (IDPH), a vítima foi atacada enquanto dormia e acordou com o morcego já em seu pescoço e mesmo após a testagem do animal ter dado positivo para a doença, o idoso recusou o tratamento de exposição.

continua após publicidade .

O homem, que não teve o nome divulgado, começou a sentir dores na nuca, na cabeça, dormência nos dedos das mãos, dificuldade de controlar seus braços e problemas para falar um mês após o ocorrido.

- Leia mais: Terceiro caso de raiva em morcegos é detectado em Campo Largo

continua após publicidade .

O incidente ocorreu em 2020, mas só veio a público na última semana com a publicação do caso em uma revista médica da Universidade de Oxford, da Inglaterra. O idoso vivia com a esposa em uma cabana de madeira que era constantemente invadida por esquilos e morcegos, mas aquela foi a primeira vez que eles foram atacados por um animal.

As informações são do Metrópoles e Olhar Digital.

Siga o TNOnline no Google News