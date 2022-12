Idoso faz hospital ser evacuado ao chegar com bomba no ânus

Da Redação

Um hospital francês precisou ser evacuado neste sábado (17) após um idoso, de 88 anos, chegar à emergência com um projétil de artilharia da Primeira Guerra Mundial alojado no ânus. O paciente foi ao Hospital Sainte Musse, em Toulon, para remover a bomba.

A situação causou preocupação e terror na instituição de saúde, e o esquadrão antibomba foi acionado. “Uma emergência ocorreu das 21h às 23h30 no sábado à noite que exigiu a intervenção do pessoal antibomba, a evacuação de emergências de adultos e pediátricas, bem como o desvio de emergências que chegavam”, afirmou um porta-voz do hospital.

Especialistas em desarmamento de bombas determinaram que havia pouca possibilidade de o projétil explodir dentro do homem. “Eles nos tranquilizaram dizendo que era um item de colecionador da Primeira Guerra Mundial, usado pelos militares franceses”, afirmou o hospital.

Após a declaração de "segurança", os médicos iniciaram o procedimento para tentar remover o objeto do ânus do idoso. O projétil explosivo tinha aproximadamente 20 centímetros de comprimento e mais de 5 centímetros de largura.

Conforme informações, o homem teria inserido o pertence no orifício para obter prazer sexual. Após a cirurgia, o paciente está em “boa saúde” e espera-se uma recuperação completa.

As informações são do New York Post.

