Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Idoso é resgatado de carro submerso após fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 14:06:00 Editado em 22.07.2026, 14:17:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um idoso de 80 anos foi socorrido na terça-feira, 21, de um carro submerso durante as fortes chuvas no Rio de Grande do Sul. Osvaldo Barea foi retirado do automóvel e passa bem.

Imagens registradas pelo empresário Edegar Passari, um dos socorristas, mostram o veículo de Barea com água até a janela. A maior parte do automóvel já estava debaixo d'água.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Edegar e o primo Jonathan Passari atuaram no salvamento do idoso. Os socorristas utilizaram uma retroescavadeira para chegar até o local.

O idoso trafegava por um estrada próxima a um rio que corta a região de Ciríaco, no norte do Estado, quando a chuva intensa causou um transbordamento repentino e arrastou o veículo.

Temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira, 17, já afetaram ao menos 49 municípios. O Estado segue em alerta para novas tempestades, com previsão de chuva intensa e rajadas de vento. As chuvas podem atingir volumes entre 10 e 50 milímetros por dia, podendo ultrapassar 70 milímetros em pontos isolados das regiões Nordeste, Norte, Serra, Campanha, Costa Doce e Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito de Ciríaco, Odacir Mello (PT), afirmou que a prefeitura trabalha para liberar as estradas da região. "Nossa equipe já estava trabalhando. Hoje pela manhã nos reunimos com a Defesa Civil Municipal, com os nossos secretários, com a nossa equipe, e o pessoal já está trabalhando desde cedo para liberar os acessos às propriedades, para liberar as estradas, para o povo poder circular."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carro submerso CHUVAS IDOSO resgate RS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV