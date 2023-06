Idoso é preso por atrair criança com bombons e violentá-la sexualmente

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na segunda-feira (5), um homem de 65 anos suspeito de estuprar uma criança de sete anos. Segundo a investigação conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, o crime ocorreu no dia 22 de abril, no bairro Chagas Aguiar e o suspeito teria oferecido bombons para atrair a vítima até sua casa.

Conforme informações do delegado titular da DIP, José Barradas, na ocasião, o autor do crime conseguiu atrair a criança até sua casa e praticou atos libidinosos.

“Representamos pela prisão preventiva do infrator, tendo em vista que ele é uma pessoa próxima à família da vítima. A Justiça expediu a ordem judicial e saímos em diligência para capturá-lo, momento em que logramos êxito em sua prisão nas primeiras horas desta segunda”, disse.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

As informações são do site Roraima na Rede.

