Idoso é morto mutilado por seu javali de estimação de 120 kg

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vizinhos do idoso procuraram pelo animal e, ao encontrarem, o sacrificaram

Um idoso morreu depois de ser mutilado por seu javali de estimação, de 120 kg, na última quinta-feira (24), em Kamphaeng Phet, na Tailândia. A vítima, identificada como Amnuay Suriwong, de 68 anos, adotou o animal selvagem há alguns anos e tinha um grande carinho por ele, segundo o jornal britânico The Sun.

continua após publicidade .

Os vizinhos do idoso relataram que, no dia em que o ataque aconteceu, ouviram gritos de dor e correram para a propriedade de Amnuay para ajudá-lo. Eles o encontraram caído no chão, no meio de uma poça de sangue.

Leia também: Vídeo: influencer sofre diversas mordidas após capturar sucuri

continua após publicidade .

A vítima foi levantada e colocada em uma cadeira. O idoso foi instruído a pressionar os ferimentos, para estancar os sangramentos até que uma equipe de socorro chegasse. Porém, o tutor do animal não resistiu e morreu antes de ser atendido.

O javali perfurou a parte interna da coxa do dono, deixando duas feridas profundas.



Após o ataque, o javali de estimação foi rapidamente capturado pelos vizinhos da vítima e sacrificado.

continua após publicidade .

Às autoridades locais, as testemunhas informaram que o animal teria ficado agressivo quando Suriwong tentou colocá-lo de volta ao seu cercado.

A cunhada dele, Durian Suriwong, 54, disse que Suriwong comprou o javali para lhe fazer companhia, pois morava sozinho. "Ele o deixava vagar pelo terreno durante a tarde, após esse período livre, o javali era devolvido ao seu recinto", explicou ela.

Segundo Durian, o animal de estimação era pequeno e aparentemente dócil quando foi comprado. No início, o javali conquistou a simpatia dos vizinhos de Suriwong, que sempre que o visitavam lhe traziam vegetais para comer. Mas, com o passar do tempo, ele cresceu e chegou a 120 quilos, além de desenvolver duas grandes presas.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News