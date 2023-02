Idoso é morto a pauladas por adolescentes logo após programa

Da Redação

Gildomar Perin, empresário de 60 anos

Um idoso, de 60 anos, foi morto a pauladas por um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos. Dado como desaparecido desde o último sábado (18), o corpo do homem foi localizado nesta quinta-feira (23). O caso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo.

Identificado como Gildomar Perin, a vítima era empresário e, de acordo com relato do adolescente, os encontros entre os dois aconteciam há sete meses. Para cada programa, o adolescente, de 16 anos, cobrava R$ 300.

No último sábado (18), Gildomar saiu com o menino às 12 horas e ficaram juntos até aproximadamente às 17 horas. Enquanto levava o adolescente embora, o carro da vítima foi parado pelo jovem de 18 anos, que fingiu estar armado.

Conforme informações, Gildomar teria oferecido dinheiro para os dois suspeitos, mas eles o levaram até um barranco e o mataram a pauladas. Após o crime, os dois fugiram com o carro da vítima.

O jovem, de 18 anos, foi identificado como Kaike Teófilo da Silva, morador de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele tem passagens por tráfico de drogas e, de acordo com as investigações policiais, teria ido até o Espírito Santo para se relacionar com o adolescente.

Dando sequência ao crime, na segunda-feira (20), o adolescente e um outro jovem, de 24 anos, voltaram ao local da morte do idoso para atear fogo ao corpo da vítima. Os três envolvidos no crime foram detidos.

As informações são do portal A Gazeta, do Espírito Santo.

