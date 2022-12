Idoso é encontrado morto e com o corpo amarrado em casa de BH

Da Redação

Caso aconteceu no bairro Ipiranga.

Um idoso de 86 anos foi encontrado morto na casa onde morava, no Bairro Ipiranga, na região nordeste de Belo Horizonte, neste sábado (3). Os peritos constataram que a vítima foi morta por estrangulamento.

Antônio Rodrigues da Silva estava com a boca atada com fita isolante e mãos e pernas amarradas, em cima da cama de um dos quartos do imóvel. A suspeita é que se trata de um crime de latrocínio, caracterizado por roubo seguido de morte.

Um filho do idoso compareceu ao imóvel e informou à Polícia Militar que o pai vivia sozinho na casa, que a renda dele, além da aposentadoria, vinha do aluguel dos barracões que tinha no mesmo endereço.

O filho disse aos militares que foram furtados objetos do imóvel e também o dinheiro recebido recentemente dos aluguéis e da aposentadoria. Ele ainda informou que, dias antes, o pai já tinha sido vítima de um furto.

Testemunha

Um eletricista que estava prestando serviço para o idoso foi quem encontrou o corpo. O homem chegou à casa do idoso por volta das 10h para terminar a instalação na rede elétrica iniciada nesta sexta-feira (2). Ele contou à Polícia Militar que, ao chegar, estranhou que o portão da entrada estivesse semiaberto.

Depois de chamar alguns minutos, o eletricista disse aos militares do 16º Batalhão que resolveu entrar na casa. O homem contou ainda que, ao notar que a janela do quarto estava aberta, olhou dentro do cômodo e tomou um susto ao ver a vítima em cima da cama, imóvel, com os pés e as pernas atados.

O eletricista disse aos militares que, assustado, foi até a casa de uma vizinha para pedir ajuda. A mulher acionou a Polícia Militar ao suspeitar de um crime.

O imóvel, que estava todo revirado, foi analisado pelos investigadores. Após os trabalhos periciais, o corpo do idoso foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. As circunstâncias e a autoria da morte do idoso serão investigadas por uma equipe da Polícia Civil.

Com informações: R7

