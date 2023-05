Idoso é encontrado após passar quase três dias perdido na mata

Da Redação

Idoso ficou três dias perdido na mata

Um idoso de 87 anos foi localizado manhã desta terça-feira (16), após ficar três dias perdido em meio a mata da Lagartixa, localizada em Cajueiro (AL), no interior de Alagoas. As buscas foram feitas pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) desde o último domingo (14)

Apesar do homem ter desaparecido no domingo (14), as autoridades só foram acionadas sobre o caso na segunda (15/5). As buscas tiveram o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) e foram empregados cães rastreadores e militares do grupamento aéreo. Ao ser encontrado, o idoso estava sem ferimentos, necessitando apenas de avaliação médica.

Ainda de acordo com o BPA, ele foi encaminhado para o Hospital de União dos Palmares, no interior de Alagoas, onde recebeu o atendimento necessário e reencontrou a família.

As informações são da GazetaWeb.

