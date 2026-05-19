Idoso é dado como morto, apresenta sinais vitais em funerária e volta a ser internado
Durante a preparação do corpo, funcionários perceberam que o homem ainda respirava e apresentava movimentos
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Um homem de 88 anos, inicialmente declarado morto em uma unidade hospitalar de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, foi encontrado com sinais vitais já em uma funerária, antes do início dos procedimentos para o velório. O caso aconteceu no último sábado (16) e está sendo investigado pela Polícia Civil.
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Segundo o boletim de ocorrência, o idoso, morador de Emilianópolis, havia sido levado para a Santa Casa de Presidente Bernardes após apresentar problemas de saúde. Na unidade, uma médica plantonista constatou o óbito, atribuído a insuficiência respiratória.
Após a emissão da declaração de morte, uma funerária foi acionada para realizar os procedimentos funerários em Presidente Prudente. No entanto, durante a preparação do corpo, funcionários perceberam que o homem ainda respirava e apresentava movimentos.
Diante da situação, o Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME) foi chamado imediatamente e encaminhou o paciente para a Santa Casa de Presidente Prudente, onde ele permanece internado.
Em atualização divulgada nesta segunda-feira (18), o hospital informou que o idoso está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubado e em estado grave, porém estável.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como possível omissão de socorro e será apurado pela delegacia de Presidente Bernardes. A declaração de óbito emitida anteriormente foi apreendida para análise.
Por meio de nota, a Santa Casa de Presidente Bernardes informou que abriu um procedimento interno para investigar o ocorrido e afirmou que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
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