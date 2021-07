Da Redação

Idoso é agredido com "voadora" e precisa ser hospitalizado

Um idoso de 78 anos, morador de José Bonifácio, no interior de São Paulo, foi agredido com uma "voadora" por um jovem de 18 anos. Imagens de uma câmera de segurança flagrou o momento em que o idoso é agredido e arremessado no chão. Assista:

O idoso estava de costas quando recebeu o golpe. Duas mulheres correm para tentar socorrer a vítima, enquanto um homem dá uma gravata no agressor e tenta imobilizá-lo. A vítima foi levada para a Santa Casa e em seguida foi transferida para o hospital de São José do Rio Preto.

O agressor foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Ele vai responder por lesão corporal. Não foram esclarecidos os motivos para a agressão.

Com informações Metropoles.