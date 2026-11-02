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Idoso é agredido com voadora após encostar muleta em carro em SP

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um idoso foi agredido com uma voadora por um motorista após encostar a muleta em um carro em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na última sexta-feira, 30.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que o caso ocorreu na Rua Octalles Marcondes Ferreira, no bairro Helena Maria.

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A vítima, identificada como José Ricardo, de 78 anos, caminhava com a ajuda de muletas quando um carro passou bem próximo a ela. José encostou a ponta da muleta na parte de trás do veículo. O motorista saiu do carro, deu uma voadora nas costas do idoso e depois pisou na cabeça dele.

Em entrevista à Record TV, José relatou ter ferimentos na cabeça, nos braços, nas mãos, nas pernas e nos pés. Ele também afirmou ter quebrado uma costela. "Quase me atropelou", disse. José foi encaminhado a um hospital, mas já teve alta.

A família do idoso afirmou à Band TV que ele usava muletas porque havia feito uma cirurgia no fêmur. "Até então, a gente pensou que era uma queda. A gente só recebeu o vídeo e descobriu que foi agressão na UPA", disse a sobrinha da vítima, Monique.

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Segundo a SSP, as diligências prosseguem para confirmar a identidade do autor, e José passará por exames médico-legais, que irão colaborar com a apuração e a responsabilização criminal.

O caso é investigado pelo 5º Distrito Policial de Osasco.

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IDOSO/MULETAS/AGRESSÃO/MOTORISTA/OSASCO
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