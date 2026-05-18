Idoso declarado morto em hospital apresenta sinais vitais em funerária

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Um idoso de 88 anos foi resgatado com vida de dentro de uma funerária em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, pouco tempo após ter seu óbito atestado por médicos em uma cidade vizinha.

O episódio inusitado mobilizou a Polícia Civil de São Paulo, que abriu um inquérito para investigar o caso sob a suspeita inicial de omissão de socorro.

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Após a descoberta do erro, o homem foi levado às pressas para a Santa Casa de Presidente Prudente, onde permanece internado e apresenta quadro de saúde considerado estável.

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A sequência de eventos teve início na Santa Casa do município de Presidente Bernardes, local em que o idoso recebia atendimento.

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A equipe médica responsável emitiu uma declaração oficial de óbito, atestando que a suposta morte teria sido causada por insuficiência respiratória aguda e pneumonite.

Com a documentação liberada pela unidade hospitalar, o corpo foi transferido para a funerária para passar pelos procedimentos padrões pré-velório.

A reviravolta ocorreu justamente durante a preparação, quando os funcionários do estabelecimento interromperam o trabalho ao perceberem que o homem apresentava respiração e movimentos corporais evidentes.

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A Polícia Civil apreendeu a declaração de óbito original, que será submetida à análise e integrará a investigação sobre os protocolos adotados antes da liberação do paciente.

Diante da gravidade da situação, a direção técnica e administrativa da Santa Casa de Presidente Bernardes informou ter instaurado um procedimento interno rigoroso para apurar as circunstâncias da falha médica.

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Em nota, a instituição declarou que trabalha para oferecer assistência de qualidade aos usuários e garantiu estar à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos pertinentes ao caso.