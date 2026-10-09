Idoso de 93 anos se emociona ao ganhar casal de carneiros de fisioterapeuta

Um presente de aniversário levou Davi, de 93 anos, às lágrimas. O idoso foi surpreendido pela fisioterapeuta Maiara Grzeszezeszyn, que o presenteou com um casal de carneiros. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais da profissional, que atende pacientes em Guarapuava, no interior do Paraná.

Nas imagens, Davi, usando um chapéu, abraça Maiara ao receber a surpresa e demonstra carinho pelos animais, que estavam enfeitados para a ocasião. O casal de ovinos já tem nomes: Timba e Joaquina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na publicação, a fisioterapeuta explicou que o presente foi uma forma de celebrar o aniversário de um paciente que, ao longo do tempo, se tornou alguém especial em sua vida.

"Um casal de carneiros para presentear meus pacientes, que há tanto tempo deixaram de ser apenas pacientes e se tornaram parte da minha vida, daquelas pessoas que a gente leva no coração e que, de alguma forma, viram família", escreveu.

Maiara também falou sobre a relação construída com as pessoas que acompanha e ressaltou que seu trabalho vai além dos atendimentos de fisioterapia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Meu trabalho é sobre muito mais do que fisioterapia. É sobre vínculo, carinho, conversa, simplicidade, risadas e sobre encontrar felicidade nas coisas pequenas da vida", afirmou.

A profissional acrescentou que o cuidado envolve não apenas a saúde e a independência dos pacientes, mas também a presença e a criação de lembranças. Ao comentar a experiência de trabalhar com idosos, ela destacou o carinho que recebe durante os atendimentos.

"E talvez seja justamente isso que eu mais amo na fisioterapia em gerontologia: perceber que, enquanto eu cuido, também recebo muito amor de volta", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao final da mensagem, Maiara desejou saúde e felicidade a Davi e celebrou a oportunidade de participar da comemoração dos 93 anos do paciente.