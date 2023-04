Idoso de 91 anos frequenta aulas de informática com a namorada de 74

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alcides Cruzeiro da Costa, de 91 anos

O aposentado Alcides Cruzeiro da Costa, de 91 anos, é o mais novo aluno da turma do curso de informática básica de uma escola técnica em Jataí, no sudoeste goiano. O idoso se matriculou nas aulas após o convite do neto, Ariston Silva Costa, que trabalha na unidade de educação.

continua após publicidade .

Conforme o neto, o convite não foi aceito de primeira e o idoso teve receio de conhecer o computador. Mas agora faz questão de comparecer a todas as aulas e ainda ganhou um motivo especial para seguir no curso: a companhia da namorada, Helena Eurípedes da Silva, também aposentada, que, aos 74 anos, tomou a decisão de aprender sobre novas tecnologias.

“Eu combinei com ele de fazer a matrícula, aí ele ficou enrolando, dizia que por causa da idade seria complicado, mas hoje ele fica me esperando ansioso para trazê-lo para a aula. Ele me liga e fala para não esquecer de trazer para aula e que já vai ficar pronto, aí eu falo: vô, pode ficar tranquilo que eu passo e trago o senhor e depois eu levo para casa”, detalhou Ariston.

continua após publicidade .

Segundo o neto, o avô vem se superando a cada dia, pois tudo é novidade para ele. “Todos os dias, ele e os colegas de turma conquistam um novo conhecimento, já que o computador é um objeto desconhecido para eles. Agora ele está começando a aprender a manusear o mouse e está trabalhando a coordenação motora, já que esse foi o primeiro contato com o computador, porque até então ele só tinha mexido no celular”, destacou.

Superação e esforço

Alcides Cruzeiro da Costa é o mais velho da turma do curso de informática básica do Senac de Jataí, que conta com a presença de outros 12 alunos da terceira idade. O patriarca de uma extensa família morou a maior parte da vida na fazenda, trabalhou como açougueiro, tem 11 filhos, 29 netos, 39 bisnetos e dois tataranetos.

Segundo ele, frequentar as aulas de informática tem sido um processo de superação e esforço. “Meu neto Ariston me convidou para vir fazer o curso e, na hora que ele falou, eu falei: não vai dar porque estou com a idade já avançada. Mas aí devagarzinho é a primeira vez que eu mexo no computador e está muito bom”, relatou Alcides.

continua após publicidade .

O curso de informática para idosos integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e eles participam das atividades gratuitamente. Ariston está na unidade há 10 anos e relatou que essa foi a primeira vez que se formou uma turma exclusiva para idosos. São 13 alunos no total.

Com informações: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News