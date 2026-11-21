Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Câmeras de segurança do condomínio flagraram o homem tocando as crianças que brincavam no local

Um homem de 80 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20) suspeito de abusar de crianças na piscina de um condomínio na Vila Antonieta, zona leste de São Paulo. Câmeras de segurança do condomínio flagraram o homem tocando as crianças que brincavam no local.

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. “No local, o autor foi detido em flagrante e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça”, informou a SSP em nota.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Mateus.