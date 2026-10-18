Idoso de 71 anos morre após ataque de jacaré de 3,6 metros enquanto pescava

Um homem de 71 anos morreu após ser atacado por um jacaré enquanto pescava na Flórida, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu no Dr. Bradford Memorial Park, localizado na cidade de Winter Garden, a cerca de 24 quilômetros de Orlando. A vítima, identificada como Steven Hamilton, foi repentinamente agarrada pelo animal, puxada para dentro da água e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local do ataque.

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De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), equipes de emergência foram acionadas de imediato após testemunhas relatarem a situação. O Departamento de Polícia de Winter Garden confirmou a ocorrência e informou que os agentes da FWC realizaram buscas na área, onde conseguiram capturar e abater o réptil, que media aproximadamente 3,6 metros de comprimento.

Apesar da fatalidade, a FWC ressalta que casos de ferimentos graves provocados por jacarés são considerados raros no estado. No entanto, um episódio semelhante ocorreu em junho deste ano, resultando na morte de uma mulher de 31 anos que foi atacada em uma área de floresta próxima. Diante do novo caso, o capitão Michael Mason, da polícia de Winter Garden, orientou moradores e turistas a manterem distância da vida selvagem e redobrarem a atenção aos arredores. A polícia também solicitou que outras possíveis testemunhas do ataque entrem em contato com as autoridades.



