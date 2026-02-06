Idosas são assaltadas na zona sul de SP: 'vai tomar um tiro ou eu vou arrancar seu dedo'

Duas idosas foram assaltadas e ameaçadas por criminosos no Jardim Santo Amaro, zona sul de São Paulo, na manhã da última terça-feira, 3. Uma câmera de monitoramento, cujas imagens foram obtidas pelo portal G1, flagrou o crime.

O registro mostra um dos assaltantes dizendo a uma das vítimas, de 67 anos, que estava com dificuldades para tirar a aliança do dedo, que "daria um tiro" caso ela não entregasse a joia.

O caso aconteceu na Rua Conde de Itu, por volta das 7h. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou, em nota, que uma mulher foi alvo do crime e que, além da aliança, ela teve o celular e o carro roubados - as imagens não captam o momento em que os criminosos tomam o veículo.

O automóvel foi localizado pela Polícia Militar na Rua Huitaca, no bairro Campo Grande, ainda na manhã de terça.

Conforme as imagens, as duas idosas estão chegando a um estabelecimento com alguns equipamentos que aparentam ser de ioga. Na porta do local, elas são abordadas por dois homens, que anunciam o assalto. Uma das vítimas reage e repete várias vezes a palavra "devagar" para o criminoso, que revida: "Tira a aliança, vai".

Uma das idosas consegue entrar no estabelecimento, enquanto a outra continua sob o domínio do assaltante. Armado, ele toma o que parece ser a chave do carro, pede "o cordão" e passa a ameaçar a mulher quando ela demonstra dificuldade para tirar a aliança: "Você vai tomar um tiro ou senão eu corto o seu dedo", disse o homem, fazendo uma contagem em tom ameaçador.

Ele chega a pegar na mão da vítima para arrancar a joia, tira a aliança e foge com o parceiro. Toda a ação durou pouco mais de 1 minuto. Segundo a SSP-SP, os assaltantes ainda não foram reconhecidos e seguem foragidos. "O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro)", informa a SSP-SP.