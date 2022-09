Idosa usa dinheiro da aposentadoria para completar álbum da Copa 2022

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A argentina pretende completar mais quatro álbuns da Copa do Mundo de 2022

Um idosa apaixonada por futebol já completou dois álbuns da Copa do Mundo de 2022. No entanto, o amor pelo esporte é tanto que a aposentada Ana Del Rosario, de 75 anos, pretende preencher mais quatro álbuns de figurinhas. Segundo as informações do jornal Los Andes, Ana, que mora na Argentina, completou mais de 10 álbuns na Copa do Mundo de 2018.

continua após publicidade .

“Não me importa quanto custa preenchê-lo, quanto custa cada pacote de figurinhas. Sou aposentado e pensionista , e a pensão que recebo não é muito. Mas a moeda que tenho, não levo ao banco, comprei um pacote de figurinhas para abrir com os meus netos, ou um chocolate para lhes dar e partilhar com eles. A vida é hoje”, diz a idosa.



Segundo a reportagem do jornal argentino, Ana tem 15 netos e pretende completar seis álbuns para entregar aos netos mais novos. A idosa já completou mais de 20 álbuns de diversas competições, sempre relacionadas ao futebol.

continua após publicidade .

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News