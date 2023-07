Idosa troca marido 46 anos mais novo por gato: 'Companheiro perfeito'

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após dois anos de relacionamento, uma britânica de 83 anos decidiu deixar o companheiro, que é 46 anos mais novo que ela, por um gato da raça bengal. Iris Jones era casada com o egípcio Mohamed Ibriham, de 37 anos, mas o relacionamento entre eles acabou com a chegada do Sr. Tibbs, animal doméstico que ganhou o coração da mulher.

continua após publicidade

Iris e Mohamed se conheceram em 2019 através da rede social Facebook. Eles engataram um romance e, inclusive, chegaram a participar de um programa de televisão, onde revelaram detalhes íntimos.

- LEIA MAIS: Homem ganha na loteria, investe em time de futebol e perde tudo

continua após publicidade

Após dois anos de união, as brigas começaram a ficar constantes e isso desgastou o relacionamento. “Isso se tornou um trabalho árduo. Costumávamos ter uma ótima vida sexual, mas depois, em vez de fazer amor, acabávamos discutindo o tempo todo sobre tudo e qualquer coisa. Eu não posso fazer isso. Não sou uma adolescente apaixonada. Tenho 83 anos”, afirmou Iris à revista Closer.

Ela, então, decidiu adotar um gato da raça bengal para preencher o vazio deixado por Mohammed. Agora, Iris disse que não sente mais falta do ex-marido. “Ele é o companheiro perfeito. Ele nunca reclama, é muito quieto e bonito de se olhar — eu o adoro. Ele está muito feliz aqui e não cria bagunça”, relatou.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News