Idosa tira CNH após desembolsar mais de R$ 70 mil em 960 tentativas

O caso repercutiu no país asiático

Nunca desistir. Uma idosa, de 69 anos, levou essa frase a sério e, finalmente, conseguiu o que tanto almejava. Cha Sa-soon tentou desde abril de 2005 a conquistar sua carteira de habilitação, porém, não conseguia ser aprovada nos testes. De acordo com as informações do jornal britânico The Mirror, a mulher sul-coreana gastou mais de R$ 70 mil em 960 tentativas para obter a permissão.

Ainda conforme a imprensa internacional, o que impedia a idosa de obter o documento era a prova teórica. Ela reprovou pela primeira vez no ano de 2005. No entanto, ela continuou perseverante e tentou novamente.

A mulher realizou o teste diariamente, cinco dias por semana, durante três anos, totalizando 780 tentativas. Não ser aprovada a afetou e, por conta disso, ela deixou de fazer a prova teórica todos os dias.

A idosa fez novas tentativas, porém, apenas duas vezes por semana. Enfim, ela conseguiu passar no teste, mas ainda havia um problema: o exame prático.

Apesar de parecer difícil, a mulher teve menos dificuldade nessa etapa. Ela precisou apenas de 10 tentativas para ser aprovada no teste de direção.

Segundo o The Mirror, Cha Sa-soon teve que fazer 960 exames no total, antes de finalmente conquistar sua habilitação.

Por que ela não desistiu?

A idosa nunca desistiu, pois precisava da carteira de habilitação para trabalhar. Ela tinha a ideia de abrir um negócio de venda de vegetais.

Seu instrutor de direção na Jeonbuk Driving School disse que se sentiu aliviado quando Cha Sa-soon finalmente conseguiu a carteira. "Quando ela finalmente conseguiu sua licença, todos nós saímos torcendo e a abraçando, dando-lhe flores", disse.

"Parecia um fardo enorme caindo de nossas costas. Não tivemos coragem de dizer a ela para desistir porque ela continuava falhando", completa.



O caso teve ampla repercussão no país asiático. Inclusive, ela foi convidada para participar de um anúncio da multinacional Hyundai.

