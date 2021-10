Da Redação

Idosa tenta apartar briga de filhos e morre esfaqueada

Uma idosa de 69 anos morreu após tentar apartar uma briga entre seus dois filhos, de 40 e 44 anos, e ser esfaqueada por um deles nesta sexta-feira (1º) em Campestre (MG).

Segundo a Polícia Militar de Poços de Caldas (MG), Ana Aparecida Gonçalves foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito no local.

Ainda de acordo com a polícia, não se sabe a causa da briga. A mulher, ao tentar intervir, foi atingida com uma facada no braço pelo filho de 40 anos. Os militares informaram que ele foi preso.

O outro filho levou uma facada na mão e também foi encaminhado ao hospital.

Com informações: G1