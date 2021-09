Idosa se salva de incêndio após ser 'avisada' por cadela

Da Redação

Por pouco um incêndio em um apartamento não terminou em tragédia, em Salvador. O incidente, que aconteceu no período da tarde desta segunda-feira (20), não feriu ninguém graças a uma cadela de estimação que "avisou" a dona que havia fogo no local. A informação foi dada pelo filho dela, o funcionário público Lismar Sousa.

De acordo com Lismar, sua mãe tem 74 anos e mora no imóvel com uma neta. Quando o fogo começou, a mulher estava no quarto e a cadela Antena, da raça pastor alemão, começou a latir. O animal de estimação não parou até que a idosa notasse o que estava acontecendo.

“Ela foi salva pela cachorra. Ela estava no quarto com a porta fechada e a cachorra começou a latir muito, chamando a atenção. Quando ela veio para a sala, o fogo já tomava a parede. Ela só conseguiu sair a tempo por causa da cachorra", afirmou.



A mulher e a cachorrinha, de apenas seis meses, não sofreram ferimentos. Porém, a idosa está muito assustada com o que houve.

Incêndio

Até o momento, não há informações de como o fogo começou, mas a hipótese, segundo a família, é de um curto circuito tenha acontecido, já que a fiação do prédio é antiga.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi até o edifício e realizou uma vistoria, que resultou na interdição de outros três apartamentos. Segundo o órgão, rachaduras foram encontradas na parte estrutura. As famílias desalojadas foram abrigadas por familiares e amigos.

Com informações; G1.