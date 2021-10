Da Redação

Idosa queima lixo, tenta apagar chamas e morre carbonizada

Um acidente fatal foi registrado em uma propriedade rural na última segunda-feira (11). Uma idosa, de 72 anos, acabou morrendo carbonizada após queimar lixo no quintal de casa. O caso foi registrado no município de Bom Jardim, em Pernambuco.

Testemunhas disseram à Polícia Civil (PC) que a vítima havia ateado fogo em lixo no seu quintal, mas as chamas se alastraram por árvores e plantas. A idosa também foi atingida.

Conforme a PC, a mulher tentou apagar as chamas, porém, não conseguiu. Ela morreu no local. A delegacia do município pernambucano registrou o caso como morte acidental.

O corpo carbonizado foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).