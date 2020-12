Idosa que sofreu infarto após ser acusada de furto passa por cateterismo - TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta terça-feira (1), Milta de Jesus Oliveira, de 75 anos, passou por um cateterismo no Hospital Universitário de Brasília (HUB), onde está internada na unidade de terapia intensiva (UTI). A aposentada sofreu um infarto após ser acusada de furtar um chinelo em um atacadão, no Distrito Federal. Segundo as informações, o quadro da idosa é estável.

O caso

No sábado (28), Milta de Jesus Oliveira, de 75 anos, sofreu um infarto após ser acusada de furtar um chinelo em um atacadão, no Distrito Federal.

De acordo com as informações, a aposentada estava com seus familiares. No momento em que foram passar as compras no caixa, a idosa foi surpreendida com o comportamento dos funcionários. “Após passar todas as compras, cujo valor foi mais de R$ 600, em tom de voz alterado e audível para todos os outros clientes que estavam na fila ouvirem, faz-lhe o seguinte questionamento: ‘A senhora vai pagar essas sandália que furtou também?'”, relembrou Grazielle Guedes Oliveira, neta de Milta.

A aposentada ficou nervosa e tentou explicar que o chinelo era um presente. Disse que é uma mulher honesta e que nunca furtou ou roubou nada de ninguém. Conforme a família, a funcionária do caixa acionou um segurança. A equipe queria que a mulher provasse que as sandálias não eram produto de furto.

“Após ser acusada de furto e todo o escândalo armado pela funcionária do caixa e a grosseria dos seguranças desse atacadão, ela começou a se sentir mal. A pressão subiu. Jamais pensou que nesta idade seria vítima de tamanha injustiça e desrespeito”, relatou a neta.

Segundo testemunhas, após a desentendimento, o gerente do local pediu desculpas, dizendo que a aposentada era muito semelhante à uma suspeita de furtar sandálias no local. A família denunciou o caso. A empresa alegou que irá pagar todo o tratamento médico e psicológico para Milta.

A idosa foi internada em estado grave, primeiramente foi levada a uma Unidade de Pronto Socorro (UPA) e, logo após, foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva.

Com informações; Metrópoles.