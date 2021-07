Da Redação

Idosa que envenenou e matou companheiros terá pena de morte

A Suprema Corte japonesa decidiu punir a serial killer Chisako Kakehi, de 74 anos, com uma pena de morte. A acusada, conhecida como "Víuva Negra", é responsável pela morte de três de seus companheiros, incluindo o marido, além da tentativa de assassinato de um quarto homem.

Segundo a defesa da idosa, uma tentativa de apelação, alegando que Chisako tinha demência, foi feita, porém, o pedido foi negado.

A idosa foi acusada de envenenar com cianeto os ex-companheiros, que tinham entre 70 e 80 anos. Os assassinatos aconteceram entre 2007 e 2013. Em um deles, a serial killer matou o marido um mês depois do casamento. Com as mortes, Chisako faturou 1 bilhão de Ienes (pouco mais de R$ 45 milhões) por conta das heranças e seguros de vida.

Em 2017, o julgamento sobre o caso teve início. Durante o caso, foi descoberto que a acusada usava um serviço de relacionamentos e que procurava, especificamente, por homens ricos e sem filhos.

