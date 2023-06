Idosa que acordou enquanto era velada morre após sete dias; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

A idosa de 76 anos que acordou no momento em que era velada morreu após passar sete dias internada no Hospital Público de Babahoyo, instituição onde teve a "primeira morte" constatada. Bella Montoya estava hospitalizada em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sib uso de oxigênio, mas acabou não resistindo e faleceu na última sexta-feira (16) no Equador.

Através de uma rede social, uma autoridade sanitária local informou que a idosa sofreu um "acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico".

- LEIA MAIS: Idosa declarada morta desperta em seu próprio velório

O filho da vítima, Gilber Barbera, concedeu uma entrevista ao jornal El Universo e confirmou a morte da mulher. “Desta vez minha mãe sim morreu […], minha vida já não será a mesma”, declarou.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a idosa tendo dificuldades para respirar dentro de seu próprio caixão, que já estava aberto, enquanto dois homens a auxiliam após um período de confinamento.

Veja:

