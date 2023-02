Idosa quase é cremada viva após erro médico nos Estados Unidos

Da Redação

Uma mulher, de 66 anos, quase foi cremada viva depois de ter sido declarada como morta em um hospital dos Estados Unidos. O engano foi descoberto apenas momentos antes de a idosa ser colocada no fogo.

De acordo com o portal Mega Notícias, a paciente estava internada desde o dia 20 de dezembro do ano passado para tratar um quadro de demência precoce, ansiedade e depressão. No dia 28 do mesmo mês, no entanto, a idosa foi transferida para os cuidados paliativos.

Cerca de uma semana depois, no início do mês de janeiro, a instituição de saúde declarou a morte da mulher. A enfermeira responsável afirmou que a paciente estava com os olhos fixos e não havia sinal de sons respiratórios.

Após ter conhecimento do falecimento, a família da idosa decidiu pela realização da cremação. No entanto, quando o corpo chegou ao crematório, os funcionários descobriram que a mulher ainda estava viva. Conforme o Mega Notícias, eles perceberam que ela ainda respirava.

A idosa passou por uma perícia médica, que apontou que a paciente sofreu convulsões leves e apresentava lesões e hematomas pela pele. A idosa faleceu um dia depois, em decorrência de uma parada cardíaca.

Autoridades locais apontaram que o hospital falhou em garantir e fornecer serviços adequados. A instituição de saúde deverá pagar uma multa de U$ 10 mil por negligência, cerca de R$ 52 mil na conversão desta terça-feira (21/02).

