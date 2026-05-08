Idosa processa Ypê após contrair infecção grave; ela atribui ao uso de lava-roupas

Uma idosa de 92 anos entrou com uma ação judicial contra a Ypê após alegar ter desenvolvido uma infecção urinária grave em decorrência do uso de lava-roupas líquidos da marca, conforme informações da CNN Brasil. Ela pede R$ 765 mil em indenizações por danos morais e materiais.

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O processo tramita na 4ª Vara Cível de Mauá (SP) e foi protocolado cerca de cinco meses antes da decisão da Anvisa que determinou a suspensão e o recolhimento de produtos Ypê. A consumidora relata que usou produtos que, posteriormente, foram incluídos em recall voluntário da empresa, após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em determinados lotes.



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No processo, a empresa nega qualquer relação entre os produtos e o quadro clínico da idosa. A Ypê afirma que “não há plausibilidade biológica ou quantitativa” para que a eventual presença do microrganismo nos produtos pudesse desencadear infecções, mesmo em pessoas vulneráveis, e sustenta que não foi comprovado que o frasco usado pertencia aos lotes recolhidos. A fabricante também aponta que a consumidora apresentava fatores de risco prévios, como idade avançada, internação recente em UTI e uso de sonda vesical, condições que aumentariam a chance de infecções urinárias. O processo ainda está em andamento e não há decisão definitiva até o momento, conforme a CNN.

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Nota da Ypê na íntegra

“A Ypê informa que recebeu, na data de hoje, determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) referente à suspensão da comercialização, do uso e ao recolhimento de produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes, fabricados em uma de suas unidades e identificados pelos lotes de final 1.

A companhia esclarece que está colaborando integralmente com a Anvisa e conduzindo todas as ações necessárias com máxima prioridade, responsabilidade e transparência.

A Ypê vem realizando análises técnicas e avaliações complementares, incluindo testes e laudos independentes, que seguem sendo apresentados às autoridades competentes, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória dos seus produtos, e se compromete a incorporar imediatamente eventuais aprimoramentos e recomendações regulatórias da agência ao seu Plano de Ação e Conformidade Regulatória, desenvolvido em conjunto com a Anvisa desde dezembro de 2025.

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A Ypê reafirma seu compromisso permanente com a segurança, a qualidade e a transparência, permanecendo à disposição da autoridade sanitária, da imprensa, dos parceiros comerciais e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos adicionais.

A estrutura de atendimento do SAC Ypê foi ampliada, estando disponível o telefone 0800 1300 544 para contato em caso de dúvidas.”

Lista de produtos afetados

Ypê Lava Louças Clear Care

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Tixan Ypê Lava Roupas Líquido Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Lava Roupas Tixan Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Contaminação por esgoto é investigada

A contaminação da água por esgoto é a principal hipótese investigada pelos fiscais que inspecionaram a fábrica da Ypê em Amparo (SP). O problema foi constatado pela primeira vez em novembro de 2025, com a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras de produtos. O patógeno pode infectar pessoas de baixa imunidade, afetando principalmente os pulmões.

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O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS) investiga se a bactéria entrou nos produtos após o rompimento de uma estrutura de escoamento de esgoto, que teria contaminado o reservatório de água usada na fabricação. O ambiente de produção foi considerado inadequado, com acúmulo de sujidades no piso, tubulações e máquinas. A Anvisa determinou a suspensão e o recolhimento dos produtos como medida de proteção à saúde da população.