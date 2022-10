Idosa perde R$ 160 mil para golpista que se passou por astronauta

Da Redação

O idosa procurou a polícia após desconfiar de que havia caído em um golpe

Uma idosa japonesa, de 65 anos, procurou a polícia após suspeitar de que havia caído em um golpe. De acordo com as informações do jornal "Yomiuri Shimbun", um homem entrou em contato com a mulher, se passando por um astronauta russo, e alegou que estava apaixonado por ela e que precisava de dinheiro para retornar à Terra.

Às autoridades, a vítima disse que conheceu o suposto astronauta através de uma rede social, em junho deste ano. Durante as conversas, ele disse que trabalhava na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas têm acesso limitado ao serviço de celular. A idosa também disse que acreditou que ele estava no espaço, já que havia várias fotos do ambiente em seu perfil do Instagram.

O golpista falou diversas vezes que amava a idosa, tanto que propôs casamento à vítima. “Quero começar minha vida no Japão”, afirmou, em uma das mensagens, segundo a emissora de TV Asahi. “Dizer isso mil vezes não será suficiente, mas continuarei dizendo. Eu te amo".

No entanto, para que eles pudessem se casar, o "astronauta" afirmou que precisaria voltar para a Terra. Então, o homem começou a pedir ajuda financeira a mulher, que aceitou o pedido e transferiu cerca de 4,4 milhões de ienes (equivalente a R$ 160 mil) durante os dias 19 de agosto e 5 de setembro.

Após isso, a idosa passou a desconfiar de que havia caído em um golpe, já que os pedidos continuavam. Ela procurou as autoridades da província de Shiga.

O caso é investigado.

