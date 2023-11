Idosa morre após ser atacada por galo enquanto coletava ovos

Uma idosa morreu após ser atacada pelo próprio galo de estimação enquanto coletava ovos em um galinheiro. O bico do animal perfurou uma veia varicosa, ou seja, uma veia superficial nas pernas e que é anormalmente dilatada. O caso foi registrado em 2019, na Austrália, mas voltou a repercutir nas redes sociais nesta semana.

De acordo com informações, a causa da morte foi confirmada como um sangramento que não pôde ser interrompido. A identidade da vítima não foi divulgada à imprensa pelas autoridades locais na época da fatalidade.

De acordo com Roger Byard, professor especializado em varizes, diversos idosos perdem as vidas por conta da doença. "Fizemos estudos que mostram que as pessoas sangram até a morte ao bater com a perna e a veia em alguma coisa", explicou. "Estou tentando fazer com que os idosos tenham varizes tratadas com uma operação simples, porque são especialmente vulneráveis ​​a serem rompidas", disse também.

