Idosa morre após inalar poeira em área sem asfalto: 'Sub-humano'

Uma idosa de 68 anos acabou perdendo a vida no último sábado, 19 de agosto, após denunciar as condições em que uma área sem asfalto está. A vítima, identificada como Ogeni Pereira Cortes, gravou um vídeo onde mostra como uma estrada de Brazlândia, no Distrito Federal, fica após o tráfego de veículos.

Nas imagens, é possível ver a poeira tomando conta do ambiente. Inclusive, esta foi a causa da morte de Ogeni: enquanto realizava o registro, ela acabou inalando poeira - fator que comprometeu sua saúde.

Moradores da região cobram providências do poder público para solucionar o problema. A idosa, por exemplo, morreu tentando buscar pavimentação para o local.

"A gente vive em condições sub-humanas. Tivemos que perder uma pessoa querida", desabafou Ilza Pereira, irmã de Ogeni, em uma entrevista concedida ao G1.

Pessoas que estavam com Ogeni notaram que ela começou a passar mal depois de inalar a poeira. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde, mas, apesar dos esforços, ela não resistiu.

O corpo da vítima foi submetido a exames, que mostraram os seguintes problemas: "sepse pulmonar, insuficiência renal aguda, pneumonia adquirida na comunidade, edema agudo do pulmão, miocardiopatia chagásica e diabete tipo 2".

A poeira é capaz de levar à morte?

A equipe de reportagem do G1 conversou com o pneumologista Thiago Fuscaldi, que afirmou que a poeira pode ser um risco aos idosos. "Pode resultar em doenças respiratórias e até levar a infecções pulmonares", afirma o médico.

Segundo o especialista, os idosos têm vias aéreas mais frágeis. Além disso, pessoas com comorbidades correm ainda mais riscos.

"Indivíduos com doenças cardíacas ou diabete são mais frágeis", diz.

Com informações do G1.

