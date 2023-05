Idosa mata marido com veneno de rato, o esquarteja e abandona corpo

Um crime brutal chamou a atenção dos moradores de Selvíria, no Mato Grosso do Sul. De acordo com as informações da Polícia Civil, uma idosa, de 61 anos, foi presa na madrugada deste sábado (27) por ter matado o marido com veneno de rato, o esquartejado e abandonar o corpo dele dentro de uma mala, na BR-158.

O caso se iniciou na quinta-feira (25), quando o corpo da vítima, que tinha 63 anos, foi localizado por um homem que caminhava pelas margens da rodovia.

Após receber a informação, a polícia e perícia técnica foram até ao local e encontraram apenas o tronco da vítima dentro da mala. Depois de conversas com vizinhos, os investigadores chegaram até a esposa do homem morto.



A mulher teve que prestar depoimento e, durante a conversa, ela apresentou nervosismo, fator que levantou suspeita. No entanto, em um primeiro momento, a idosa negou ter cometido o crime, mas não conseguiu sustentar a informação e confessou o homicídio.

À polícia, a suspeita relatou que deu veneno para ratos para o marido e, depois sem saber o que fazer com o corpo, o esquartejou.



Parte do corpo foi colocada na mala e deixada na rodovia. O restante do copo da vítima foi encontrado em um congelador, local onde também armazenada alimentos para venda de lanches.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe Rocha, a idosa informou que o marido tinha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente e que demandava cuidados especiais.

A suspeita foi presa em flagrante e levada para Três Lagoas. Inicialmente, o caso foi tipificado como homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Foto por Divulgação/PCMS O fato foi registrado em Selvíria

Com informações do G1.

