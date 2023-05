Idosa leva soco de PM ao tentar defender filho de abordagem; assista

Uma idosa de 70 anos levou um soco no rosto de um Policial Militar (PM) ao tentar defender o filho de uma abordagem policial. A situação foi registrada na terça-feira (30), no bairro Água Branca, em Igaratá, região de São José dos Campos, em São Paulo. Assista o vídeo abaixo:

A idosa Vilma dos Santos de Oliveira relatou que tudo começou quando um vizinho da família iniciou a construção de um muro que invadia a propriedade da senhora. Ela reclamou da situação, que evoluiu para uma discussão entre um homem e os dois filhos da idosa.

Foto por reprodução/TV Vanguarda/G1 Idosa agredida pelo policial

“Nunca teve briga, a gente sempre se deu muito bem. Só que em vez dele (o vizinho) me chamar e falar ‘dona Vilma, vou pegar um pedacinho aqui (do terreno) para endireitar o muro, pode?’, ele fez por conta própria. Eu não ia ligar, mas ele invadiu, faltou com respeito. Então eu disse que não ia fazer o muro lá e pronto, acabou”, relembra.

Para evitar que uma briga com agressões físicas começasse, dona Vilma decidiu acionar a Polícia Militar, mas a situação ficou ainda pior. Os policiais algemaram e renderam os dois filhos da senhora e começaram a agredi-los.

Nas imagens é possível ver que um homem é rendido por dois policiais militares. No meio da confusão, a idosa surge e dá um tapa no rosto do policial que revida com um soco no rosto da mulher.

POLICIAL FOI AFASTADO

O policial militar Kleber Freitas da Silva, que foi flagrado agredindo um homem rendido e algemado e dando um soco no rosto de uma idosa no foi afastado das atividades operacionais, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ainda de acordo com a SSP, foi instaurado um inquérito Policial Militar (IPM) para apurar todas as circunstâncias do ocorrido. Até a publicação desta reportagem, o outro policial que participou da ação não havia sido afastado.



Assista o vídeo:

Com informações do G1.

