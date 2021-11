Da Redação

Idosa fica presa em varal na janela do 18º andar de prédio

Uma mulher de 82 anos ficou pendurada de cabeça para baixo nas grades de um varal localizado em janela de um apartamento no 18º andar de um edifício residencial em Yangzhou (província de Jiangsu, na China).

A idosa ficou pendurada pelas pernas após sofrer um acidente no 19º andar. Uma equipe de resgate não tardou em chegar ao local e salvou a mulher, trazida com segurança para o apartamento do vizinho no andar inferior. Assista:

De acordo com o "South China Moring Post", a moradora não ficou ferida. Uma investigação descobriu que a octagenária estava pendurando sua roupa lavada quando caiu sobre o varal.

O veículo não informou o dia em que o caso ocorreu.