Idosa fica presa após caixa d'água quebrar e destruir apartamento

A caixa d'água de um condomínio de apartamentos quebrou e caiu sobre um dos prédios na manhã desta terça-feira (11). O caso, que deu um susto enorme nos moradores, aconteceu no bairro Santo Antônio, em Birigui, interior de São Paulo.

Conforme informações apuradas pelo portal g1, a caixa d'água tem 24 metros de altura e comporta 100 mil litros de água. A estrutura passava por manutenção, quando tombou e caiu sobre um dos apartamentos do último andar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Uma idosa ficou presa dentro do imóvel destruído e precisou da ajuda dos socorristas para sair. Ainda segundo o g1, ela não sofreu ferimentos.

O fornecimento de água no condomínio precisou ser interrompido e não há previsão para retomada do abastecimento. A causa do acidente será apurada.

