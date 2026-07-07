Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
TRABALHAVA DESDE A INFÂNCIA

Idosa é resgatada de trabalho análogo à escravidão em condomínio de luxo

Mulher que serviu três gerações de uma mesma família sem remuneração é resgatada na Grande Fortaleza

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 17:12:37 Editado em 07.07.2026, 17:12:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Idosa é resgatada de trabalho análogo à escravidão em condomínio de luxo
Autor Ministério Público do Trabalho firmou um Termo de Ajuste de Conduta com os empregadores para garantir a proteção social da vítima - Foto: Divulgação

Uma idosa de 62 anos foi resgatada de condições análogas à escravidão em um imóvel de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. A operação, realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, revelou que a vítima servia à mesma família desde os sete anos de idade, totalizando mais de cinco décadas de exploração sem qualquer tipo de remuneração mensal, direito a férias, décimo terceiro salário ou acesso à educação formal. Segundo relatos da empregadora às autoridades, a trabalhadora teria sido "dada" por sua mãe à família em 1971. Os créditos trabalhistas devidos à funcionária ao longo dos anos ultrapassam o valor de R$ 1,5 milhão.

-LEIA MAIS: Caminhão-cegonha pega fogo e destrói sete carros no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante sua trajetória na residência, a mulher atravessou três gerações da mesma família e, no momento do resgate, trabalhava na casa da bisneta da primeira empregadora. A rotina exaustiva começava diariamente às 4h30 da manhã e incluía a preparação de refeições, cuidados com duas crianças de 11 e 7 anos e a execução de todas as tarefas domésticas essenciais da casa. Mesmo sendo hipertensa e apresentando episódios frequentes de mal-estar decorrentes do estresse, a idosa mantinha as atividades. A fiscalização constatou ainda que, embora ela recebesse o benefício de R$ 600 do Programa Bolsa Família, os saques eram efetuados pela própria empregadora, que repassava o dinheiro posteriormente.

Após o flagrante, o Ministério Público do Trabalho firmou um Termo de Ajuste de Conduta com os empregadores para garantir a proteção social da vítima. O acordo estabelece a regularização dos recolhimentos previdenciários, o pagamento de R$ 50 mil em verbas rescisórias parceladas e a aquisição de um imóvel residencial mobiliado no valor mínimo de R$ 150 mil em favor da trabalhadora, além do custeio de suas contribuições até a aposentadoria. O documento ressalta que as obrigações assumidas não quitam integralmente os direitos da idosa, permanecendo aberta a possibilidade de cobranças judiciais e indenizações futuras. A identidade dos envolvidos não foi divulgada pelas autoridades.

Com informações do G1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ceará direitos humanos exploração laboral resgate de trabalhadores trabalho análogo a escravidão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV