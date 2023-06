Idosa dorme 3 dias ao lado do marido morto e diz não ter percebido

Um caso macabro envolvendo um casal de idosos foi registrado em Campinas, São Paulo. Uma mulher de 80 anos passou três dias dormindo ao lado do corpo do marido na cama, alegando não ter percebido que ele estava morto. O caso está sendo investigado pelo 9º Departamento de Polícia.

Em depoimento às autoridades, a viúva disse que o homem, identificado como Hélio Noronha de 64 anos, havia ido deitar três dias antes e não acordou mais, mas ela achou que ele estava dormindo.

Quando ela foi ver se o companheiro estava bem, notou que havia um sangramento no nariz dele. Ela pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas confirmaram a morte do homem e, inclusive, disseram que o corpo dele já estava em estado avançado de putrefação e cheirando mal.

Uma filha do primeiro casamento do pedreiro, de 31 anos, quer que a Polícia Civil investigue e descubra a causa da morte. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela diz ter estranhado o pai estar bem-vestido e deitado do lado da cama em que não costumava dormir. "Quem conhece meu pai sabe que ele era de usar bermuda, camiseta e chinelo", declarou. "O cheiro era tão forte que dava para sentir do portão", afirma no vídeo.

Assista:

A filha diz desconfiar que ele possa ter sido espancado, por conta de algumas marcas que ela identificou ao receber uma fotografia do pai já morto, mas ainda na cama. Segundo agentes que realizaram a perícia, não foi encontrado sangue no imóvel e a Polícia Técnica Científica estimou que o pedreiro estaria morto há três ou quatro dias.



Com informações do UOL.

