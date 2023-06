Idosa declarada morta desperta em seu próprio velório

Siga o TNOnline no Google News

No Equador, uma situação atípica chocou familiares e amigos durante o velório de uma idosa. Em uma reviravolta surpreendente, a mulher, que havia sido declarada morta, acordou dentro do caixão, deixando a todos surpresos.

Um vídeo compartilhado no Twitter mostra Bella Montoya, de 76 anos, tendo dificuldades para respirar dentro de seu próprio caixão, que já estava aberto, enquanto dois homens a auxiliam após um período de confinamento.

#Ecuador: Una mujer de la tercera edad, de nombre Bella Montoya, fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo.



#Ecuador: Una mujer de la tercera edad, de nombre Bella Montoya, fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo.



Se la entregaron a su hijo al mediodía para que realizara el velorio, pero horas más tarde se dieron cuenta que aún estaba viva. pic.twitter.com/rpqPBnknfE

Os familiares afirmaram que a idosa havia sido declarada morta em um hospital da cidade de Babahoyo. Quando os bombeiros chegaram, verificaram os sinais vitais da mulher, a retiraram do caixão e a levaram de maca para um hospital.

A idosa está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do mesmo hospital em que foi declarada morta, sob uso de oxigênio e observação médica. O médico que teria dito que ela morreu não estava no local no momento em que a idosa foi levada até a unidade de saúde.

Com informações do UOL.

