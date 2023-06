Idosa de 80 anos revela segredo para uma 'pele de bebê'; veja

Siga o TNOnline no Google News

A avó da influenciadora Yuri Lee, de 80 anos, chocou os internautas e viralizou no TikTok, após aparecer na rede social com sua "pele de bebê". A neta da mulher relatou que estava recebendo diversas perguntas sobre o fato de a avó quase não possuir rugas e linhas de expressão. "Todo mundo estava perguntando o segredo, então vou mostrar a vocês a rotina de cuidados com a pele dela".

A dupla então compartilhou o segredo para uma pele saudável e linda, mesmo na velhice. De acordo com o registro, a scinkare da idosa é bem simples, e inclui apenas hidratante e protetor solar. Na postagem, a avó revelou que o segredo mesmo vem de dentro para fora, com alguns alimentos que ela come diariamente.

"Como abacate e algas marinhas, ambos cheios de antioxidantes e vitaminas", disse a avó. Ela também recomendou comer muitos alimentos fermentados para uma boa saúde intestinal e disse que isso pode melhorar a pele. “Como soja fermentada, kimchi e sopa de missô todos os dias. Isso lhe dará mais probióticos e é saudável para você”, acrescentou ela.

Nos comentários, os internautas exaltaram a avó de Yuri.“Uau, nunca vi uma avó com uma pele tão bonita e saudável”, escreveu uma internauta.“80?! Ela parece mais jovem do que eu”, escreveu outra.

Veja:

