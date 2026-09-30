Idosa de 80 anos é esfaqueada por falso entregador em tentativa de assalto no centro de SP
Uma idosa de 80 anos foi agredida e esfaqueada nessa segunda-feira, 28, por um falso entregador durante uma tentativa de assalto na região da Bela Vista, na região central de São Paulo.
A ação foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a senhora caminhando na Rua Adoniran Barbosa quando é abordada pelo falso entregador.
O criminoso tenta roubar a bolsa da mulher, que reage e não o deixa levar. Em seguida, ele sobe em uma bicicleta elétrica e tenta fugir rápido, enquanto a senhora tropeça na calçada e cai no chão.
As imagens mostram que, logo em seguida, o criminoso é abordado por moradores, que o impedem de fugir. Segundo informações oficiais, ele foi contido até a chegada de polícias.
De acordo com a polícia, o assaltante foi conduzido até o 78º Distrito Policial (Jardins), onde a ocorrência foi registrada como crime de roubo.
A PM informou que a idosa sofreu ferimentos de faca e foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Segundo moradores, ela machucou principalmente o braço, mas agora se recupera bem.